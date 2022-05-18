لعشاق الألعاب.. طرح «Apex Legends» على هواتف أندرويد وأيفون

جدة - نرمين السيد - وتعد لعبة "Apex Legends Mobile" من الألعاب المتوفرة رسميا والتى يمكن لعبها على الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد أو "iOS".

وكشف موقع "Gizmochina" التقنى، أن لعبة "الباتل رويال أو Apex Legends" سيتم إضافة شخصية جديدة وحصرية على الهواتف الذكية تعرف باسم "Fade".

وتعد شخصية "Fade" من الشخصيات التى تتمتع بمهارات سلبية تمنح اللاعب زيادة فى السرعة بفضل الدافعات الموجودة على ظهره فى نهاية الانزلاق، كما أنه يمكن زيادة تيار المروحة من سرعة التلاشى بعد الانزلاق.

ويمكن تنزيل لعبة "Apex Legends" مجانا من متجر Google Play لهواتف أندرويد، و متجر آبل App Store لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.