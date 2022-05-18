- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للمتاحف
اليوم العالمى للمتاحف، حدده المجلس الدولى للمتاحف "الأيكوم"، والذى يرجع تاريخه لـ 1977.
وخصص المجلس الدولى للمتاحف ذلك اليوم عام 1977، ويتم اختيار موضوع مختلف له كل عام، وتهتم تلك الموضوعات بالعولمة والشعوب الأصلية وسد الفجوات الثقافية والعناية بالبيئة.
هدف اليوم العالمى للمتاحف
ويستهدف اليوم العالمى للمتاحف التركيز على أهمية المتاحف، وزيادة الوعى حول الدور الذى تلعبه فى تطوير المجتمعات لكونها "الذاكرة الحية للشعوب".
وتساهم تلك المناسبة فى توفير الفرص للمختصين بالمتاحف، بهدف التواصل مع الجمهور والكشف عن التحديات التى تواجهها المتاحف.
صور المتاحف
واحتل اليوم العالمى للمتاحف شعبية كبيرة منذ إنشائه، من خلال زيادة عدد مشاركات المتاحف فى الاحتفالية بعدد كبير من الزوار.
ويحرص الكثير خلال ذلك اليوم على زيارة المتاحف بمختلف أنحاء العالم مقارنة بأى وقت مضى، سواء بسبب الزيارات الإلكترونية أو دارسى التاريخ وغيره من محبى تلك الأماكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى اليوم العالمى للمتاحف.. معلومات مهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.