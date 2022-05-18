فى اليوم العالمى للمتاحف.. معلومات مهمة

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للمتاحف

اليوم العالمى للمتاحف، حدده المجلس الدولى للمتاحف "الأيكوم"، والذى يرجع تاريخه لـ 1977.

وخصص المجلس الدولى للمتاحف ذلك اليوم عام 1977، ويتم اختيار موضوع مختلف له كل عام، وتهتم تلك الموضوعات بالعولمة والشعوب الأصلية وسد الفجوات الثقافية والعناية بالبيئة.

هدف اليوم العالمى للمتاحف

ويستهدف اليوم العالمى للمتاحف التركيز على أهمية المتاحف، وزيادة الوعى حول الدور الذى تلعبه فى تطوير المجتمعات لكونها "الذاكرة الحية للشعوب".

وتساهم تلك المناسبة فى توفير الفرص للمختصين بالمتاحف، بهدف التواصل مع الجمهور والكشف عن التحديات التى تواجهها المتاحف.

صور المتاحف

واحتل اليوم العالمى للمتاحف شعبية كبيرة منذ إنشائه، من خلال زيادة عدد مشاركات المتاحف فى الاحتفالية بعدد كبير من الزوار.

ويحرص الكثير خلال ذلك اليوم على زيارة المتاحف بمختلف أنحاء العالم مقارنة بأى وقت مضى، سواء بسبب الزيارات الإلكترونية أو دارسى التاريخ وغيره من محبى تلك الأماكن.