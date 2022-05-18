الكيرفى.. فيكتوريا بيكهام تتحدث عن النحافة وجسم المرأة «الأجمل» (صور)

جدة - نرمين السيد - فيكتوريا بيكهام

حرصت المغنية البريطانية "فيكتوريا بيكهام" على الدعوة دائما للحصول على نظام غذائى صحى صارم، حتى تغير كلامها وصرحت مؤخرا بأن النحافة لم تعد موضة رائجة كما فى السابق.

وأشارت بيكهام خلال لقائها مع مجلة "Grazia"، التى تصدرت غلافها لهذا الشهر، إلى معايير الجمال واختلافها مقارنة بالسنوات الماضية.

الجسم الكيرفى

وعلقت بيكهان على النحافة بأنها أصبحت موضة قديمة، وتم استبدالها بالجسم الممتلئ الذى به منحنيات "الكيرفى".

ولفتت فيكتوريا أن هذا التطور فى الجمال يرجع إلى قضائها فترة الوباء فى ميامى فلوريدا، مما ساعدها فى رؤية ما تبدو عليه العديد من النساء خلال تلك الفترة، موضحة: "رأيت العديد من النساء الممتلئات فى ميامى على الشاطىء وهن لا يرتدين الكثير من الملابس ويظهرن بصورة رائعة يتباهين بأجسادهن بثقة كبيرة".

وأضافت، قائلة: "إنها طريقة قديمة للرغبة فى أن تكون نحيفا حقا.. أعتقد أن المرأة اليوم تريد أن تبدو صحية ومنحنية".

ووفقا للقائها مع مجلة "Grazia"، أشارت إلى أنها وجدت التوازن حول ما يتعلق باحتياجاتها الجسدية والحفاظ على رشقتها بمرور الوقت.

صور فيكتوريا بيكهام

الإطلالات الكيرفى

وحاولت مساعدة النساء اللواتى يرغبن فى الظهور بإطلالة "كيرفى" أو ممتلئة فى بعض المناطق عليهن الاستعانة بالقماش الضيق لأجل الظهور فى صورة جذابة.

وتستعد فيكتوريا البالغة من العمر 48 ساعة، لاستبدال تمارين إنقاص الوزن بتمارين رفع الأثقال حتى تظهر فى صورة جديدة تساير بها الموضة.