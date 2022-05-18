مثلثات متوجهة.. أطباق طائرة تحمل فضائيين (مشاهد مرعبة)

جدة - نرمين السيد - رصد فضائيين

ورفعت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أمس الثلاثاء، السرية عن صور وفيديوهات عبارة عن "أجسام طائرة غريبة" وقدمت تفسيرات حول وجودها على الأرض.

وعقد مجلس النواب الأمريكى أول جلسة استماع علنية بشأن الظواهر الجوية غير المعروفة، والتى يطلق عليها "الأجسام الطائرة المجهولة"، فى سابقة لم تحدث منذ 50 عاما.

وعرض وكيل وزارة الدفاع للمخابرات والأمن، رونالد مولترى، ونائب مدير المخابرات البحرية سكوت براى، فيديوهات توضح أجساما تنطلق بسرعة كبيرة فى الجو، واحدة منها يظهر أنه تم التقاطه العام الماضى من طائرة، قائلا إن مقطع الفيديو وصورة المثلثات المتوهجة ظلت دون تفسير لبعض الوقت، ولكن تم تحديد الأخيرة فى النهاية على أنها طائرات من دون طيار.

وبالوقت ذاته أكد براى أن الجسم فى الفيديو الأول مازال غامضاً ولم يتم تحديده، وأن هناك ما لا يقل عن 11 "حادثة وشيكة" بين الطائرات العسكرية.

وأكد أن العديد من الظواهر الجوية غير المعروفة، والتى يطلق عليها "الأجسام الطائرة المجهولة" تحتوى على كمية محدودة من البيانات عالية الجودة، مما يعيق القدرة على استخلاص استنتاجات مؤكدة بشأن طبيعتها وهدفها.

واشنطن بوست تتحدث عن الفضائيين

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن البنتاجون شكل قبل عامين فرقة عمل خاصة بالظواهر الجوية المجهولة مهمتها اكتشاف وتحليل وتصنيف الأجسام الطائرة الغامضة التى يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومى، وأصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية، العام الماضى، تقريرا يتضمن 144 مشاهدة لأجسام طائرة.

وقال النائب عن ولاية إنديانا أندريه كارسون وهو ديمقراطى يرأس اللجنة الفرعية التابعة للجنة المخابرات، إن الشعب الأمريكى يستحق أن يقوم قادته فى الحكومة والاستخبارات بتقييم أى مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومى والاستجابة لها بجدية، لا سيما تلك التى لا نفهمها تمامًا.

أوباما: هل هناك عينات لكائنات فضائية؟

وفى عام 2021، قال الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما: هل هناك مختبر موجود فى مكان ما نحتفظ فيه بعينات لكائنات فضائية وسفينة فضاء؟.. أجروا قليلا من البحث وكانت الإجابة لا".

وأضاف خلال ظهوره ببرنامج "ليت ليت شو": "ما هو صحيح، وأنا أتحدث هنا بشكل جدى، أن هناك لقطات وتسجيلات لأشياء تحلق فى السماء، أشياء لا علم بالضبط ماهيتها، لا يمكننا أن نفسر بالضبط كيف تحركت، ولا نعرف مسارها، لم يكن لديها نمط يمكن تفسيره بسهولة، وبالتالى، كما تعلمون، أعتقد أن الناس لازالوا يتعاملون بجدية فى محاولة التحقق واكتشاف ماهية تلك الأشياء".

سى إن إن: اعتراف أوباما يتماشى مع مع حديث الحكومة

ووفق شبكة سى إن إن فإن اعتراف أوباما بوجود لقطات وسجلات لأشياء تحلق فى السماء يتماشى مع اعتراف أوسع نطاقا للأذرع الرسمية للحكومة – بعد عقود من الإنكار – بأن الأجسام الطائرة أو ما يطلق عليه الأمريكيون "الأطباق الطائرة" حقيقية.

وقالت الشبكة: "الاعتقاد فى أن الأجسام الطائرة حقيقية لا يعنى التصديق فى وجود كائنات فضائية، وأن الأجسام الطائرة هى مجرد أجسام طائرة غير محددة، ولا يوجد افتراض حول احتوائها على أى شكل من أشكال الحياة".