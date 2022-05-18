بسعر رخيص.. فيفو تطرح «Vivo Y01» بمواصفات فائقة

جدة - نرمين السيد - وطرحت الشركة الهاتف "Vivo Y01" بمواصفات مميزة، سواء المتعلقة بالبطارية أو الشاشة أو الكاميرا أو الأداء. ويأتى هاتف "Vivo Y01" بشاشة قياس 6.51 بوصة من نوع AMOLED، بدقة تبلغ 1080 × 2400 بيكسل. ويزود الهاتف كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو مع ماسح ضوئى لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قدرتها 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، بالإضافة إلى معالج من نوع MediaTek Helio P35 لمنح الجهاز أداء قوى. ويتوفر بـ "Vivo Y01" ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين 32 جيجابايت، وبسعر يبلغ 116 دولارا أى حوالى 2000 جنيه مصرى.

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