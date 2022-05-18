عرض لوحة نادرة لـ «مايكل أنجلو» فى مزاد بفرنسا بـ 30 مليون يورو

وقالت "إيلين ريال" مديرة قسم الرسوم القديمة فى دار كريستيز، حسبما ذكرت قناة "آر تى بى إف" الإخبارية البلجيكية اليوم، الأربعاء، إن هناك على الأقل عشر لوحات لـ"مايكل أنجلو" الذى يعتبر من أبرز معلمى عصر النهضة الإيطالية (1475-1564) خلال شبابه، لا تزال فى حيازة جهات خاصة.
وأضافت أن تاريخ هذا العمل يرجع إلى نهاية القرن الـ 15 ولطالما كان بعيدا عن انتباه المتخصصين وبقى فى حالة حفظ جيدة.
يذكر أنه تم بيع اللوحة، وهى أحد الأعمال القليلة لفنان عصر النهضة الإيطالى عام 1907 فى باريس، ووصفت بـ"أنها عمل من أعمال مدرسة مايكل أنجلو"، وحتى عام 2019 لم يكن هناك أى شىء يذكر عن اللوحة، عندما وجدها أحد المتخصصين فى دار كريستيز، وأكد أنها واحدة من لوحات مايكل أنجلو التى رسمها بيده.
ويعتقد أن اللوحة تعود إلى باكورة أعمال الفنان، منذ نهاية القرن الـ 15 تقريبا، وتصور اللوحة رجلا يرتجف رسم على لوحة جدارية ويقف بجواره شخصان آخران بالقرب منه فى اللوحة.
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