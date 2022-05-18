أحمد يونس فى بداية «صباحك ومطرحك»: مود مختلف

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس لحلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقالت: "احلى صباح بيبدأ دايما مع صباحك ومطرحك على الراديو 9090.. استعد للصحصحه ولموود مختلف جدا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وأعربوا عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقالوا: "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "مود محدش هيعمله ولا حد يعمله غير أحمد يونس بس".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.