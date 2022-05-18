«جوجل» يعلن عن تحديثات جديدة فى تطبيق Play

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة جوجل إطلاق تحديث جديد لنظام Play لشهر مايو، ويتضمن التحديث إضافة تحسينات على قدرة Android Automotive على استخدام تطبيقات البث

وجاءت أبرز هذه المميزات، كما يلي: "المشاركة الذاتية إلى مشاركة قريبة، وإعادة تصميم تطبيق مساعدة جوجل، ومنتقى صور Android 13 الجديد، وستكون هناك ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين مشغل دائم على جهاز يتحكم فيه Family Link".

ويتضمن التحديث أيضا منتقى الصور فى Android 13، والذى سيسمح للمستخدمين بمنح الإذن لصور محددة من المعرض بأكمله كما يحدث حاليا فى Android، وسيصل التحديث للأجهزة التى تعمل بنظامى التشغيل Android 11 وAndroid 12.

وأكدت الشركة أيضا أن ميزة التقاط الصور الجديدة ستأتى إلى أنظمة تشغيل Android الأقدم عبر التحديثات المستقبلية، وستصل الميزات والتحسينات الجديدة إلى الإصدار 22.15 من خدمات جوجل Play أو الإصدار الأحدث ومتجر Play Store 30.3 أو الأحدث.

ولتحديث تطبيق جوجل Play، افتح جوجل Play ← اضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك ← الإعدادات ← تحديث متجر Play