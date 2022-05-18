الرمال تقتل شابا فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ما وصفتها بـ"الكارثة" وقعت فى ملعب خارج حديقة كورال بينك ساند ديونز الحكومية، فى كاناب بولاية يوتا، بـ الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم إعلان وفاة إيان سبندلوف بشكل مأساوى فى المستشفى بعد العثور عليه مدفونًا فى رمال الحديقة، حيث سارع إليه المسعفون، وعثروا عليه فاقدًا للوعى بعد 23 دقيقة.
وقام المسعفون الأبطال على وجه السرعة بإجراء الإنعاش القلبى الرئوى له إلا أنه بعد نقله إلى مستشفى الأطفال الأساسى فى مدينة سالت ليك توفى، بعد إخفاقه فى إظهار أى نشاط للدماغ.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه لم يتم توجيه أى اتهامات ضد الوالدين من قبل مكتب حديقة الولاية.
جدير بالذكر، أنه يقدر عمر الكثبان الرملية فى المنطقة بأكثر من 10000 عام، وغالبًا ما يستخدمها السياح فى الأنشطة الترفيهية.
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