حفيد الفراعنة.. رامى رضوان يكشف تفاصيل تريند أذهل العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "مساء dmc"، والذى يذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وأكد رامى رضوان على أن هذا الهاشتاج "حفيد الفراعنة" تريند لطيف ويعمل على التسويق للحضارة المصرية والأثار المصرية الفرعونية فى الخارج.

وأشار إلى أن حفيد الفراعنة عبارة عن تطبيق يعمل على كشف علاقة المصريين حاليا بأجدادهم الفراعنة عن طريق الصورة، حيث يبرز ما إذا كان هناك شبها بين أى مصرى سواء رجلا أو سيدة مع الأجداد الفراعنة.