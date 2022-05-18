وفى الوقت الحالى يعرض تطبيق المحادثات الشهير رسالة على نافذة الدردشة تفيد بأن أحد أعضاء مجموعة المحادثة قد لا يتيح لكل فرد فى المجموعة معرفة ذلك.
ومن المتوقع أن تصبح الأمور أكثر سرية، حيث أبلغ موقع Wabetainfo المتخصص فى تغطية الأخبار المتعلقة بـ "واتساب" أن التطبيق يعمل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمغادرة المجموعة سرًا.
وشارك الموقع لقطة شاشة للميزة التى تم رصدها فى الإصدار التجريبى من تطبيق المراسلة، تُظهر لقطة الشاشة رسالة منبثقة، والتى تنص على أنه عندما تغادر مجموعة، سيتم إعلامك أنت ومسؤولو المجموعة فقط بأنك خرجت.
ويجب دائمًا إخطار مسؤولى المجموعة بما يحدث فى مجموعاتهم، لذلك هناك حاجة لإعلامهم بمن خرج من المجموعة.
الميزة قيد التطوير على النسخة التجريبية من "واتساب" لسطح المكتب، فى الوقت الحالى ومن المتوقع أن يتم إطلاقها بالتأكيد على "واتساب بيتا" لنظام أندرويد و"iOS".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب يعمل على ميزة جديدة خاصة بمجموعات المحادثة (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.