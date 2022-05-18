واتساب يعمل على ميزة جديدة خاصة بمجموعات المحادثة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أحيانا يجد بعض الأشخاص حرجًا فى مغادرة مجموعات المحادثة فى تطبيق "واتساب" والتى يسبب محتواها إزعاجًا لهم أو لا يكون ضمن اهتماماتهم، وخصوصا إذا أضيفوا فيها من قبل بعض الأصدقاء أو المقربين.





وفى الوقت الحالى يعرض تطبيق المحادثات الشهير رسالة على نافذة الدردشة تفيد بأن أحد أعضاء مجموعة المحادثة قد لا يتيح لكل فرد فى المجموعة معرفة ذلك.

ومن المتوقع أن تصبح الأمور أكثر سرية، حيث أبلغ موقع Wabetainfo المتخصص فى تغطية الأخبار المتعلقة بـ "واتساب" أن التطبيق يعمل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمغادرة المجموعة سرًا.

وشارك الموقع لقطة شاشة للميزة التى تم رصدها فى الإصدار التجريبى من تطبيق المراسلة، تُظهر لقطة الشاشة رسالة منبثقة، والتى تنص على أنه عندما تغادر مجموعة، سيتم إعلامك أنت ومسؤولو المجموعة فقط بأنك خرجت.

ويجب دائمًا إخطار مسؤولى المجموعة بما يحدث فى مجموعاتهم، لذلك هناك حاجة لإعلامهم بمن خرج من المجموعة.

الميزة قيد التطوير على النسخة التجريبية من "واتساب" لسطح المكتب، فى الوقت الحالى ومن المتوقع أن يتم إطلاقها بالتأكيد على "واتساب بيتا" لنظام أندرويد و"iOS".