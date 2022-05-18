تقارير: سامسونج تنتج 10 ملايين هاتف قابلة للطى نهاية العام

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير إلى أن شركة سامسونج سوف تطرح هواتف جديدة قابلة للطى فى النصف الثانى من العام الجارى، حيث بدأت الشركة إنتاج ضخم للمكونات الأساسية لهواتف Galaxy Z Flip4 Samsungو Galaxy Z Fold4، كما تنتج سامسونج هواتف أخرى قابلة للطى فى بداية يونيو المقبل.





وتوقعت التقارير أن تنتج سامسونج أكثر من 10 مليون هاتف قابل للطى بحلول نهاية هذا العام. ومن المفترض أن تعلن سامسونج عن خطتها لإنتاج الهواتف القابلة للطى خلال الفترة القادمة.

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