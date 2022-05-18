حدوتة مصرية.. «محمد خالد» كاتب موهوب على كرسى متحرك (خاص)

جدة - نرمين السيد - «الإصرار على التفاؤل، قد يصنع ما كان مستحيلًا».. هذا العبارة التى قالها، الشاعر والكاتب المسرحى الشهير، وليم شكسبير، لم ينطق بها هباءً، بل أراد أن يؤكد على أن مهما كان الأمر شديد الصعوبة وتحقيقه دربًا من دروب المحال، فأن الإصرار والعزيمة والإرادة يساعدوك على تحقيقه، هذا بالضبط ما فعله، «محمد خالد» الذى لم يمنعه الكرسى المتحرك الذى يرافقه منذ سنوات طويلة، من السعى والإبداع وتحقيق الأحلام.





القادر باختلاف أو صاحب الهمة، محمد خالد، شاب مصرى، يبلغ من العمر 34 عامًا، من مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، مصمم وباحث وكاتب، تحدى كل الظروف وانتصر على كافة المعوقات وطوع موهبته لتحقيق حلمه، ورغم جلوسه الدائم إلا إنه لم يتوقف عن السير يومًا!

معركة مع المرض

معركة محمد مع المرض بدأت مبكرًا، رغم أنه ولد طفلًا طبيعيًا قادر على الحركة، لكن تغيرت الأمور بعد ذلك، فعندما كان تلميذًا فى الصف الأول الابتدائى وأجرى عملية استئصال اللوزتين، بعدها شعر بألم فى المفاصل، وذهب لأكثر من طبيب، لكنهم كانوا يعطوا تشخيص خاطئ لحالته، ولم يحدد أحد منهم حقيقة المرض، وعندما زاد الأمر سوء وأصبح، المرض مزمنًا، ذهب إلى طبيب آخر، والذى أخبره أنه مصاب بمرض "روماتويد مفصلى"، وأن علاجه موجود فقط فى محافظة القاهرة، وبالفعل سافر محمد إلى القاهرة، ليبدأ رحلة العلاج.

حلم قديم لم يتحقق وبداية جديدة

«حلمى كان أن ألتحق بكلية صيدلة»، بهذه الكلمات بدأ الكاتب محمد خالد، حديثه لـ «دوت الخليج» قائلًا إنه بعد مرضه أصبح هذا الأمر مستحيلًا، نظرًا لوجود قرار يمنع دخوله كلية علمية لظروفه المرضية، وكانت هذه صدمة له، لزوال حلم حياته، لكنه قدم أوراقه فى كلية الآداب، وكان يرغب فى الإلتحاق بقسم اللغة الإنجليزية، لكنه لم يستطع نظرًا لإنه قسم عملى، وبسبب مرضه لم يتمكن من دخوله، وألتحق بقسم الفلسفة، وكان والده يحمله للذهاب للدراسة بالجامعة، حيث أنه قد فقد القدرة على الحركة تمامًا بسبب تناوله لعقار خاطىء، وكان محمد يرفض الذهاب للكلية وهو على الكرسى المتحرك، لكنه قرر أن يواجه الواقع، واستكمل دراسته.

الفلسفة أم العلوم

«الفلسفة أم العلوم» تلك الجملة التى سمعها محمد خالد فى أول محاضرة له فى قسم الفلسفة، وأعجبته كثيرًا وأصبح متحمسًا للدراسة فى القسم، وبعد ذلك تخصص فى دراسة الفلسفة السياسية، وبعد أنهى دراسته بنجاح، وحصل على شهادته الجامعية، ألتفت لهوايته الأولى، وهى التصميم والجرافيك والرسومات، وأراد أن يطور من مهارته، وبالفعل درس الجرافيك، ووصل إلى مستوى جيد فيه، وبعد إتقانه، نظم دورات فى تصميم الجرافيك، وحققت نجاحًا، وبعدها قرر الوصول لمستوى أكثر تطورًا فى هذا المجال وهو الـ""3D،حصل على شهادة اعتماد دولية فى الجرافيك من إحدى الشركات الكبرى، وحققه حلمه فى هذا المجال.

موهبة الكتابة

وسط كل ذلك لم ينسى محمد حلمه القديم فى أن يصبح كاتبًا وروائيًا، وموهبته التى يتمتع بها منذ نعومة أظفاره، قرر أيضًا أن ينميها، وكتب الكثير من المقالات والقصص فى عدة صحف ومنصات رقمية، وصحح أخطائه، واستطاع تطوير مهاراته فى الكتابة والتحرير والعرض، ونوع فى أسلوبه وطرحه للموضوعات المختلفة.

خلود

"خلود" هى راوية صدرت مؤخرًا للكاتب محمد خالد، والذى أوضح أنها رواية رومانسية اجتماعية يتم تناولها بلمحة فلسفية، تدور أحداثها حول بطل الرواية، الذى يأخذ القراء لعالمه الخاص، وكيفية تعامله مع الأشخاص الآخرين، وتخطيه كافة الصعوبات، والتى رغم كثرتها لم ييأس ولم يهرب وأصر على المواجهة، وينتصر فى النهاية.

نجاح كبير

«لم أتوقع أن تحقق الراوية هذا النجاح الكبير»، هكذا أكد خالد على سعادته البالغة بعد أن حقق حلمه بصدور أول رواياته، وتحقيقها لنجاح ملحوظ، أجبره على إصدار طبعة ثانية فى مدة قصيرة، وشاركت الرواية فى معرض دولى للكتب خارج مصر، وتم طرحها للبيع فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وشاركت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، كما تشارك فى معرض أبو ظبى الدولى للكتاب خلال الفترة المقبلة.