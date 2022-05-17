خدمة مميزة جديدة للشركات من واتساب

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع WABetaInfo، المتخصص فى تغطية الأخبار المتعلقة بواتساب، يوم الثلاثاء، أن واتساب بريميم (WhatsApp Premium) سيسمح للشركات بربط ما يصل إلى 10 أجهزة لتسهيل تفاعلها مع العملاء.
وأضاف الموقع أن مستوى الاشتراك لا يزال قيد التطوير، ولا يوجد تاريخ محددًا حتى الآن فى هذه المرحلة لإطلاق الإصدار، الذى سيكون متاحًا فقط لحسابات الأعمال وسيكون الاشتراك اختياريًا.
وتابع الموقع أن واتساب بريميم سيسمح أيضًا للحسابات التجارية بإنشاء رابط مخصص فريد، مثل wa.me/techcentral. وقالت إنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة حول مستوى الاشتراك، لكنها ستعمل على سطح مكتب أندرويد (Android) وآى أو إس (iOS) و الحواسيب الشخصية (PC).
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