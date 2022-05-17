«الفضلات الضاحكة» آخر معارك إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - أثار تعليق للملياردير الأميريكى إيلون ماسك، مالك شركة تسلا، جدلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث رد على تغريدة باراج أغراوال، الرئيس التنفيذى لمنصة تويتر، بإيموجى «الفضلات الضاحك».





وكان باراج أغراوال، قد كتب تغريدة قال فيها إن التقديرات الداخلية للحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعى للأرباع الأربعة الأخيرة كانت أقل بكثير من 5%، وذلك ردًا على انتقادات إيلون ماسك بوجود عدد كبير من الحسابات المظيفىة بالمنصة، بحسب (العربية). ورد ماسك على تغريدة أغراوال بإيموجى (الفضلات الضاحكة) مما أثار حالة من الجدل على موقع التغريدات.

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