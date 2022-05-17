دمية للملكة إليزابيث بـ 800 جنيه إسترلينى

جدة - نرمين السيد - ومع اقتراب الاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة، تم إضافة الدمية التى تجسد "إليزابيث الثانية" فى مزاد على أحد مواقع البيع الإلكترونية. وارتفع سعر الدمية فى المزاد حتى 800 جنيه إسترلينى للدمية الواحدة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على حكم الملكة إليزابيث، تم ارتفاع سعر الدمية ثلاث مرات حتى بدأ يتصارع المتسابقون للفوز بقطعة.

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