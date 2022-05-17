هاتف جديد من وان بلس

جدة - نرمين السيد - هاتف OnePlus Ace Racing Edition
وكشفت تسريبات عن أهم مواصفات هاتف وان بلس الجديد، حيث يأتى "OnePlus Ace Racing Edition" بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.59 بوصة، وجودة عرض + Full HD.
مواصفات OnePlus Ace Racing Edition
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسى بدقة 64 ميجابيكسل، متصل مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى للتصوير بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو، بدقة 16 ميجابيكسل.
ألوان OnePlus Ace Racing Edition
ويقترن الهاتف ببطارية قوية تبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير، ويتمتع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ويُطرح باللونين الأسود والأزرق.
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