افتتاح المعرض الدولى للإعلام الرقمى واتصالات الأقمار الاصطناعية فى دبى

جدة - نرمين السيد - افتتح المدير العام لدائرة الإعلام فى دبى الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المعرض الدولى للإعلام الرقمى واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2022)، الفعالية الرائدة فى قطاعات اتصالات الأقمار الاصطناعية والبث وتصوير المحتوى فى المنطقة، اليوم، الثلاثاء، فى مركز دبى التجارى العالمى.





وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن المعرض يستضيف مجموعة من الشركات الرائدة فى القطاع، مثل عربسات ونايل سات ومجموعة تيكوم وتركسات وكفيست ميديا وروس فيديو وإيفرتز مايكروسيستمز ووكالة الفضاء الوطنية الأذرية، بالإضافة إلى أجنحة خاصة لكلٍ من بافاريا وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وأشارت الوكالة إلى أن المعرض يستقطب عدداً من أبرز رواد القطاع لاستكشاف أحدث التوجهات فى مجالات الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال، ومحتوى منصات التواصل الاجتماعى، ومنافسات البث على الإنترنت، إلى جانب خدمات البث الصوتى (البودكاست) ومدونات الفيديو والمحتوى الموسيقى، وتشمل قائمة المشاركين ممثلين عن مجموعة من أكبر الشركات فى القطاع، مثل تويتر وميتا ومجموعة روتانا وإم بى سى وستارزبلاى ومدينة دبى للإعلام وهيئة الإعلام الإبداعى ومبادرة أبوظبى للألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى قناة سي إن بى سى عربية وشركة التصنيف الإعلامية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة فى نيجيريا ومنصة ديزنى بلس.

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