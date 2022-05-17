بسبب بث مباشر.. امرأة تشعل الحريق فى مطبخها أثناء الطهى

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو لامرأة كادت أن تحرق مطبخها بالكامل أثناء ظهورها فى بث مباشر لجلسة طهى.

وكانت "كيلى كارون" تطبخ شريحة لحم، ولكن أثناء تقديم الشرح لمتابعيها اشتعلت النيران فجأة فى مقلاة مليئة بالزيت.

وكانت كيلى تمر بفترة من الرعب بعد إشعال النيران بصورة مفاجأة فى المقلاة التى تستخدمها لطهى قطعة لحم بعد أن تم تسخين الزيت فيها.

وحاولت نقل المقلاة إلى الحوض، لكن هذا فقط جعل النار تكبر، لذا بدأت تستنجد بمتابعيها، وقالت: "لا أعرف ماذا أفعل يا رفاق.. يا رفاق، لا أعرف ماذا أفعل ساعدونى"، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وبعد إشعال الحريق أغلقت البث المباشر، الذى حقق ملايين المشاهدات خلال أيام، وتمكن قسم الإطفاء من إخماد الخريق.

وظهرت مجددة لمتابعيها حتى تطمأنهم، وكتبت: "أنا بخير فقط أحرقت يدى قليلاً وجاء قسم الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق".https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10810305/Twitch-streamer-BURNS-kitchen-dish-caught-fire-cooking-live-feed.html?ito=link_share_article-image-share#i-981e182553e9ea77