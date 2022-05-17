جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو لامرأة كادت أن تحرق مطبخها بالكامل أثناء ظهورها فى بث مباشر لجلسة طهى.
وكانت "كيلى كارون" تطبخ شريحة لحم، ولكن أثناء تقديم الشرح لمتابعيها اشتعلت النيران فجأة فى مقلاة مليئة بالزيت.
وكانت كيلى تمر بفترة من الرعب بعد إشعال النيران بصورة مفاجأة فى المقلاة التى تستخدمها لطهى قطعة لحم بعد أن تم تسخين الزيت فيها.
وحاولت نقل المقلاة إلى الحوض، لكن هذا فقط جعل النار تكبر، لذا بدأت تستنجد بمتابعيها، وقالت: "لا أعرف ماذا أفعل يا رفاق.. يا رفاق، لا أعرف ماذا أفعل ساعدونى"، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
وبعد إشعال الحريق أغلقت البث المباشر، الذى حقق ملايين المشاهدات خلال أيام، وتمكن قسم الإطفاء من إخماد الخريق.
وظهرت مجددة لمتابعيها حتى تطمأنهم، وكتبت: "أنا بخير فقط أحرقت يدى قليلاً وجاء قسم الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق".https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10810305/Twitch-streamer-BURNS-kitchen-dish-caught-fire-cooking-live-feed.html?ito=link_share_article-image-share#i-981e182553e9ea77
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب بث مباشر.. امرأة تشعل الحريق فى مطبخها أثناء الطهى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.