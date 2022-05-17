فى اليوم العالمى للاتصالات السلكية واللاسلكية.. قصة أول رسالة نصية وأول رنة

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للاتصالات

ويستهدف اليوم العالمى للاتصالات زيادة الوعى بالإمكانيات المتعلقة باستعمال الإنترنت وغيرها من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفيرها فى كافة المجتمعات والتمكن من سد الفجوة الرقمية.

بداية الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات

وترجع بداية الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات إلى 17 مايو 1969، يوم تأسيس الاتحاد الدولى للاتصالات، وتوقيع الاتفاقية الدولية للبرق فى 1865.

وأوضح الخبراء أن اليوم العالمى للاتصالات يرتبط ارتباطا وثيقا بالاتحاد الدولى للتلغراف، وتعد هى اللجنة التى تم تشكيلها منذ 1865، بهدف دعم أساليب الاتصالات الناشئة وقتها.

أهم الاختراعات

وتغير بعدها اسم الاتحاد الدولى للتلغراف إلى الاتحاد الدولى للاتصالات، ولكنه يعد الأكثر أهمية فى مجال الاتصالات، كما كان شاهدا لعدد من الاختراعات التى منها الهاتف فى 1876، وإطلاق أول قمر صناعى فى 1957، وولادة الإنترنت فى الستينيات.

حقائق مبهرة عن الاتصالات

وخلال اليوم العالمى للاتصالات، هناك بعض الحقائق المبهرة عن الاتصالات، منها:

-إرسال أول رسالة نصية بواسطة نيل بابوورث.

-كانت الهواتف المحمولة لها استخداما شائعا وهو معرفة الوقت.

-نغمة نوكيا لاستلام رسالة نصية SMS هى فى الواقع رمز مورس للرسائل القصيرة.

-استغرق توصيل أول خط هاتف بين سان فرانسيسكو ونيويورك حوالى عام.

-تم إجراء أول VoIP على الإطلاق، الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، فى ديسمبر 1974.