احذر.. تطبيق لتعديل الصور يبيع بيانات المستخدمين للهاكرز

جدة - نرمين السيد - وينجذب هؤلاء إلى تحميل التطبيقات المتعلقة بالصور، وخصوصا أنها مجانية ومتوفرة لجميع المستخدمين سواء من هواتف أندرويد أو أيفون.

وبالرغم من ذلك حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من تلك التطبيقات، لكونها تشكل خطرا للمستخدمين وتعرض حساباتهم للاختراق.

وأشارت إلى تطبيق يعد هو الأخطر على الإطلاق ويحمل اسم "NewProfilePic Picture Editor" الذى يعمل على كسف بيانات المستخدمين بالكامل وعرضها على الهاكرز.

وأوضحت التحقيقات التى قامت بها الصحيفة أن ذلك التطبيق يقوم ببيع بيانات المستخدمين لعدد من الهيئات والدول، مما يؤثر سلبيا على المستخدمين وجعل بياناتهم عرضة للاستغلال السيىء وبيعها على الإنترنت.