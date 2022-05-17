صباحك ومطرحك.. «بدرى مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس خلال حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند الأول، وعلق قائلا: "بدرى مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا فل يا أغلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "رقم واحد"، "الاختيارات اليونيسية عظيمة جدا"، "مود رايق جدا بجد"، "مكانا الطبيعى".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.