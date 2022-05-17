فى اليوم العالمى للعمل من المنزل.. نصائح مهمة يجب مراعتها

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أن الأفراد الذين يعملون بالمنزل يجب أن يجلوس فى مكان نظيف ومرتب "دون كراكيب" لتجنب الشعور بالكسل والخمول.
وقال إنه يجب أن تكون الإضاءة هادئة ومريحة وكافية للعين، حتى لا تكون مزعجة للفرد أو هادئة تثير الإحساس بالنوم.
كما يجب على الفرد متابعة "الجيميل" وتفعيل التنبيهات، وعدم فتح أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يفقد التركيز.
وبالنسبة لأوقات الراحة، نصح بأخذ راحة لمدة 10 دقائق كل نصف ساعة فى الشغل، معلقا: "مش معنى أن الواحد شغال فى البيت أنه مش شغال ومبيتعبش".
وتابع بضرورة تحديد مواعيد معينة للعمل، وبعد الانتهاء منها حذر من استقبال أى مكالمات تتعلق بالعمل حتى يحقق الفرد التوازن بين حياته الشخصية والعملية.
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