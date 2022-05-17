تسريبات: واتساب يخطط لتطوير أحد أقسامه المحببة إلى الجمهور

جدة - نرمين السيد - أصدر "واتساب" مؤخرًا بعض الميزات مثل مشاركة الملفات بسعة تصل إلى 2 جيجابايت وردود الفعل التعبيرية والمزيد، كما منح أحد التحديثات أيضًا مسؤولى المجموعة القدرة على حذف أى رسالة فى الدردشة، مما يمنحهم قوة خاصة لمساعدتهم على الحفاظ على اللياقة.





والآن، يُظهر تسريب جديد أن "واتساب" يخطط لجعل قسم "الحالة" أكثر فائدة. حيث اكتشف WaBetaInfo ميزة جديدة على النظام الأساسى تتيح للمستخدم إضافة روابط إلى أى موقع ويب أو مصدر فى قسم الحالة. بينما يمكن فعل ذلك بالفعل على "واتساب".

وسيبدأ تطبيق المحادثات الشهير قريبًا، فى عرض معاينات للرابط عند نسخه ولصقه فى "الحالة"، ويبدو رائعًا لأولئك الذين يرغبون فى الترويج لموقع معين أو مشاركة الروابط إلى أى فيديو أو موقع، مما سيساعد المستخدمين على اكتساب المزيد من المتابعت.

وستوفر معاينة الرابط نظرة أفضل على ما يشاركه الشخص فى حالته، حيث تم رصد هذه الميزة فى إصدار iOS من "واتساب"، فيما يزعم المصدر المذكور أنه من المحتمل إطلاق الميزة لكل الإصدارات بما فيها سطح المكتب فى المستقبل.

إلى جانب ذلك، يعمل "واتساب" أيضًا على زر اختصار، حيث أظهر تسريب حديث أن التطبيق قد يعرض قريبًا اختصارًا جديدًا للرد بجوار الرسائل لتسهيل استجابة المستخدمين لرسالة معينة بشكل أسرع قليلاً، وذلك بدلامن النقر والسحب لليمين لتحديد رسالة معينة للرد عليها، ولكن من غير الواضح متى سيصل ذلك التحديث.

حتى ذلك الحين، يمكن للمستخدمين اختبار الميزات التى تم إصدارها مؤخرًا. مثل ردود فعل الرموز التعبيرية. يمكنك الآن الرد على أى رسالة على "واتساب" برد فعل رمز تعبيرى من خلال الضغط لفترة طويلة على رسالة ثم يعرض التطبيق 6 رموز تعبيرية يمكنك فقط النقر عليها وإرسالها.

وعلاوة على ذلك، يمكن لمستخدمى "واتساب" الآن أيضًا إرسال ملف يصل حجمه إلى 2 جيجابايت.. هذه ميزة رائعة، بالنظر إلى أن تطبيقات المراسلة الأخرى مثل "تليجرام" كانت تقدم هذا لفترة طويلة جدًا.