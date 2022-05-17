قتل زوجته بـ 70 طعنة ثم جلس يشاهد التليفزيون!

جدة - نرمين السيد - وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن العجوز طعن زوجته 70 طعنة نافذة باستخدام سكين، خلال نوبة انتابته من الغضب الذهانى الذى تتسبب فيه المخدرات، والغريب أنه قتلها ثم جلس لمشاهدة التلفزيون.

وذكرت التفاصيل أن العجوز يدعى دونالد باين، ويبلغ من العمر 64 عاما، لافتة إلى أنه طعن زوجته سيمون أمبلر، البالغة من العمر 49 عاما بوحشية فى منطقة بلاكبول بـ لانكشاير فى مارس من العام الماضى، مشيرة إلى أنه نال عقابه بالسجن لمدة 18 عاما.

ووفقا لاعترافات الزوج العجوز فقد أكد أن زوجته الضحية كانت تتستفزه بشدة بشأن المخدرات، ما أدى إلى إصابته بحالة من الذهان وجنون العظمة، فقام بقتلها.