توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - الحمل

تحسن كبير فى الوضع الوظيفى، ومشاعرك تتحدى أى صعوبات على المستوى العاطفى.

الثور

استقرار مهنى، وعاطفيًا لا تتصيد الأخطاء لشريكك.

الجوزاء

حاول إصلاح علاقتك بمديرك فى العمل، تحدث مع شريكك العاطفى للوصول إلى حل لمشكلاتكم.

السرطان

ابحث عن مشروع تجارى لإثبات ذاتك، أصلح مع حبيبك ما أفسدته.

الأسد

تعيد النظر فى الأهداف المرجوة، أحذر الاهتمام الزائد بشريكك العاطفى حتى لا تتأثر العلاقة.

العذراء

لا تتجاهل زملاءك فى العمل، قوِّى علاقتك بشريكك العاطفى.

العقرب

تنتهى الصعوبات فى العمل قريبًا، وتستطيع تجاوز كافة العراقيل على المستوى العاطفى.

الميزان

طور من مهارتك وقدراتك، أحتوى شريكك العاطفى.

الجدى

لا ترهق نفسك فى العمل قدر المستطاع، أجلس مع أسرتك ليزداد الترابط بينكم.

القوس

استثمر حماسك فى العمل لتحقيقك إنجاز جديد، أجعل إحساسك يدُلك لشريك حياتك.

الحوت

ابعد عن كل ما يشتت إنتباهك فى العمل، لا تثير المشاكل مع شريكك العاطفى.

الدلو

اكسر الحاجز بينك وبين زملائك بالدعابة، أمضى بعض الوقت مع شريك حياتك.