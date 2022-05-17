شبكة «نص كيلو ذهب» لعروس فى كفر الشيخ! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة cbc الفضائية، مساء أمس الإثنين.
وخلال الحلقة، قالت الدكتورة ريهام عرام، خبير التراث الثقافى، إن هذه الموروثات أخذناها عن الأجيال السابقة، والتى لها قوة اجتماعية بسبب العادات والتقاليد فى كل بيئة.
وما زالت أسعار الذهب تواصل انخفاضها، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا بين المصريين نحو 1080 جنيها، وذلك بعد الارتفاعات الشديدة التى شهدتها أسواق الذهب خلال الأيام الماضية.
وجاءت أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 16 مايو 2022، على النحو التالى، فسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 921 جنيها، أما جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 1075 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 24 فسجل نحو 1228 جنيها.
فى حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8600 جنيها.
يذكر أن سعر الذهب يضاف إليه سعر المصنعية الذى يتم قياسه على كل جرام، ويختلف سعر المصنعية من محل إلى آخر، كما يضاف إلى السعر أيضا الدمغة.
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