حفاظًا على أخلاق المجتمع.. دعوة لحظر تيك توك ويوتيوب فى هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - طالبت مفوضية المجتمع المدنى بالعاصمة طرابلس وزارة الإتصالات الليبية، بحظر تطبيقى (تيك توك) وموقع (يوتيوب) فى ليبيا، مبررة ذلك بسوء استخدام هذه التطبيقات، وتأثيرها بشكل سلبى على على أخلاق المجتمع الليبى المحافظ وثقافته.





وأثارت الدعوة موجة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى، بين مؤيد للقرار حفاظًا على أخلاق المجتمع، ورافض له يرى فى ذلك تعدى على حريات الاتصال والتعبير عن الرأى عبر هذه التطبيقات، بحسب (العربية). وأكدت مفوضية المجتمع المدنى على ضرورة توجيه خطباء المساجد لإقامة دروس توعية دينية، وإلقاء محاضرات للتحذير من مخاطر الأفكار الهدامة ودعوات الانحلال الأخلاقى.

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