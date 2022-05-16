نصائح مهمة عند مقابلة العريس للمرة الأولى

جدة - نرمين السيد - المقابلة الأولى للعروسين والأهل

ويوجد بعض قواعد الإتيكيت التى من الواجب اتباعها فى المقابلة الأولى للعريس، حتى تتم المقابلة بنجاح.

إتيكيت المقابلة الأولى

ومن أهم قواعد إتيكيت المقابلة الأولى:

-إذا كان التعارف يتحقق بصورة تقليدية، يتقابل الطرفان مع الأهل فى مكان قريب من منزل العروسة.

-حضور العريس مع أهله فى المكان المختار قبل مجىء العروسة وعائلتها بحوالى ربع ساعة.

-عند وصول العروسة مع أهلها، يجب استقبالهم على باب المطعم أو النادى.

-خلال جلسة التعارف، يبدأ الأهل فى طرح التساؤلات لمعرفة إمكانيات العريس قبل الزيارة الرسمية.

-يجب أن تكون المقابلة معتمدة على الصدق والوضوح والبعد عن الكذب والكلام الغامض.

-وبعد انتهاء الجلسة، يفضل دفع الحساب بعد مغادرة أهل العروسة المكان.

-يفضل ارتداء الملابس النصف رسمية المهندمة ذات الألوان الفاتحة، وليس الملابس اليومية.

نصائح للعروسة

وبالنسبة للفتيات، هناك بعض القواعد والنصائح التى يجب مراعتها خلال المقابلة الأولى التى تترك من خلالها إنطباعا لدى العريس وأسرته، منها:

-تجنب المغالاة فى استخدام مستحضرات التجميل.

-عدم مقاطعة أحاديث الأهل.

-الابتعاد عن الضحك والهزار المبالغ فيه.