هونر تطرح لاب توب جديد ببطارية تعمل لـ 20 ساعة

جدة - نرمين السيد - ويأتى "Honor Magicbook 14 2022" بشاشة ذات دقة عالية، يبلغ قياسها 14 بوصة.

ويزود اللاب توب بميزة "OS Turbo" التى تعمل على تحسين أداء الجهاز، وفقا لموقع "Gizmochina".

كما يتمتع ببطارية كبيرة بالإضافة إلى قدرته على تقليل استهلاك الطاقة، لذا يجعله قادرا على تشغيل البطارية لمدة ساعات طويلة من الاستخدام الثقيل، ومن الممكن أن تستمر لفترة تصل إلى 20 ساعة من العمل المتواصل.

ووفقا للموقع، يحصل الجهاز على أحدث معالجات Intel Core i5 وi7 من الجيل الثانى عشر من شركة إنتل فى نسختين مختلفتين، مع بطاقة رسومات مخصصة اختيارية من Nvidia سواء (Nvidia MX550 GPU أو تعتمد وحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX 2050).