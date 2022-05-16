جدة - نرمين السيد - ووجد السائح صاحب الأربعين سنة، نفسه يحارب تمساحًا ضخمًا ظهر من أعماق المياه العذبة بشكل مفاجئ.
وكان الرجل الأسترالى يسبح فى حديقة وطنية نائية شمال غرب الولاية، عندما أمسك التمساح بذراعه، وفقا لموقع "أستراليا بالعربى".
وكشف الأسترالى لرجال الإنقاذ أنه تصارع مع التمساح الذى يبلغ طوله مترين إلى ثلاثة أمتار حتى تحرر منه بعد شجار طويل.
وتمت مساعدة الرجل الأسترالى ونقله إلى بر الأمان من خلال طائرة هليكوبتر، وتم استدعاء طواقم الإنقاذ والمسعفين وخصوصا بعد إصابته بثقوب عميقة فى يديه وساقيه، بالإضافة إلى آلام وجروح شديدة من أسنان التمساح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أربعينى يخوض حربا مع تمساح ضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.