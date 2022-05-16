أربعينى يخوض حربا مع تمساح ضخم

جدة - نرمين السيد - ووجد السائح صاحب الأربعين سنة، نفسه يحارب تمساحًا ضخمًا ظهر من أعماق المياه العذبة بشكل مفاجئ.

وكان الرجل الأسترالى يسبح فى حديقة وطنية نائية شمال غرب الولاية، عندما أمسك التمساح بذراعه، وفقا لموقع "أستراليا بالعربى".

وكشف الأسترالى لرجال الإنقاذ أنه تصارع مع التمساح الذى يبلغ طوله مترين إلى ثلاثة أمتار حتى تحرر منه بعد شجار طويل.

وتمت مساعدة الرجل الأسترالى ونقله إلى بر الأمان من خلال طائرة هليكوبتر، وتم استدعاء طواقم الإنقاذ والمسعفين وخصوصا بعد إصابته بثقوب عميقة فى يديه وساقيه، بالإضافة إلى آلام وجروح شديدة من أسنان التمساح.