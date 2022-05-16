بعد تأخير 6 سنوات على الإنجاب.. هنديان يقاضيان ابنهما وزوجته

جدة - نرمين السيد - ويطالب الزوجان ابنهما شرى ساجار، البالغ من العمر 35 عاما، وزوجته شوبانجى سينها، صاحبة الـ 31 عاما، بدفع تعويض إذا لم يولد طفل خلال عام.

ولجأ الهنديان إلى تقاضى الابن وزوجته لدفع تعويضات قيمتها 525 ألف جنيه إسترلينى، وخصوصا أنهما استخدما مدخراتهما لتربية ابنهما، ودفع تكاليف حفل زفاف فاخر، وفقا لصحيفة "The Times of India".

وقال الأب سادهانا براساد، البالغ من العمر 57 عاما، للصحيفة أنه دفع كل مدخراته على ابنه الوحيد، وخصوصا بعد فقدانه لوظيفته فى 2007، وعلقا الهنديان بأنهما كانا يأملان فى الحصول على حفيد يعوضهم عما سبق.

وتابع براساد بأنه دفع تكاليف تدريب ابنه الطيار التى بلغت 65 ألف دولار، بينما حفل الزفاف الذى كان فى فندق 5 نجوم كلفهم 63 ألف جنيه إسترلينى، وبعد مرور 6 سنوات من زواجهم لم ينجبا طفلا لذا يعانى الهنديان من مضايقات نفسية هائلة.

ووفقا للصحيفة، قال محامى الوالدين، أرفيند كومار سريفاستافا، أن القضية كانت الأولى من نوعها فى أوتارانتشال وربما فى البلاد، وأضاف أن طلب الوالدين مبرر وأن توقعاتهم ليست خاطئة.