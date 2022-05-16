الكويت تفوز بالمركز الأول بألومبياد الوطن العربى للذكاء الأصطناعى

جدة - نرمين السيد - حصل الفريق الكويتى التابع للهيئة العامة للشباب، على المركز الأول فى أولمبياد الوطن العربى للذكاء الاصطناعى، المقامة فى المملكة الأردنية الهاشمية فى مجال الأنظمة المدمجة (إنترنت الأشياء) عن مشروع مستعمرة الكويت الذكية على سطح القمر.





وقالت الهيئة العامة للشباب الكويتية، فى بيان اليوم الإثنين، إن أولمبياد الوطن العربى للذكاء الأصطناعى ينظم لأول مرة على مستوى الوطن العربى بين الجمعية العربية للروبوت ومركز ( STEAM)، مشيرة إلى أنه يسلط الضوء على قضايا ومشاكل عربية وعالمية حيوية ويشجع الشباب العربى على الدراسة والبحث والاستقصاء ولتحويل الطاقات الشبابية إلى ابتكار حلول للمشاكل التى يواجهها الوطن العربى والعالم.

ولفتت إلى سعى الهيئة لاستثمار طاقات الشباب ضمن رؤية كويت جديدة 2035 عبر تمكينهم بعدد من المجالات التى تتسم بالابتكار العلمى والتكنولوجيى ما يسهم بتعزيز وتطوير مهاراتهم فى هذه المجالات التى تحتاجها البلاد.

وأوضحت الهيئة أن مسابقات الأولمبياد كانت فى خمسة مجالات هى الرياضيات والخوارزميات والبرمجة وتحليل البيانات والنظام المضمن والأمن السيبرانى، مبينة أن المشاركين سيحصلون على شهادة تدريب وشهادة خبرة علمية ضمن المشاركة فى المسابقات التى تعد منصة للعرب بجميع فئاتهم العمرية لإطلاق عنانهم و مواهبهم من خلال المنافسة.