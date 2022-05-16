برنامج تحفيز مجموعات «فيسبوك» يختتم فعالياته

جدة - نرمين السيد - وذكرت منصة "ميتا" أن قادة المجموعات المختارين من كل منطقة يتلقون تمويلاً إضافياً لتنمية لمجموعاتهم، واختتم البرنامج أعماله بأيام العروض التقديمية الافتراضية عبر تسعة أقاليم.

ووفر البرنامج الذى استمر ثمانية أشهر التدريب والإرشاد والتمويل لقادة المجموعات المختارين من مجموعات "فيسبوك"، وأتاحت العروض الافتراضية لكل مشارك من المشاركين البالغ عددهم 128 شخصًا فرصة لاستعراض تطورهم والتقدم الذى أحرزوه، والاحتفاء بإنجازاتهم على مدى الأشهر الثمانية الماضية، فضلاً عن رؤيتهم للمستقبل، أمام جمهور من أقرانهم والشركاء الخارجيين.

وأعلنت المنصة عن الفائزين من كل يوم تجريبى إقليمى الذين سيتم منحهم تمويلاً إضافياً، وفقاً لما قررته لجنة من المحكمين الخارجيين والمشاركين فى البرنامج أنفسهم. تم تقييم المجموعات المحلية بناء على مشاركتها فى البرنامج، وتنفيذ مشاريعها، والأثر المتوقع لكيفية استخدامها للتمويل الإضافى.