شراكة جديدة بين جوجل وسامسونج فى تطبيق للياقة البدنية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن جوجل "Google" وسامسونج "Samsung" دخلتا فى شراكة لإنشاء تطبيق للياقة البدنية "Health Connect"، وهو نظام أساسى وواجهة برمجة تطبيقات التى تمنح المطورين مجموعة أدوات لمزامنة بيانات المستخدمين الصحية بين تطبيقات نظام تشغيل أندرويد "Android" والأجهزة المختلفة. ومن شأن هذا التعاون بين الشركتين أن يسهل على المستخدمين تتبع بيانات صحتهم ولياقتهم عبر العديد من الأنظمة الأساسية المختلفة.

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