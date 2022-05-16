أحمد يونس يشوق متابعيه لـ «صباحك ومطرحك»: مود يظبطلك اليوم

جدة - نرمين السيد - وشوق يونس متابعيه عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "صباحك ومطرحك فى انتظارك عشان نبدأ مع بعض أحلى صباح على الراديو 9090 وموود يظبطلك اليوم".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "صحصح مع يونس"، وقالوا: "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "المود عالمى وأغانى الذكريات"، "انت ويونس والمزيكا وبس".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.