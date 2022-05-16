خليهم يفرحوا.. دراسة: الألعاب الإلكترونية تزيد من ذكاء الأطفال

جدة - نرمين السيد - بالفعل، هذا ما أعلنته دراسة جديدة تشير إلى أن قضاء وقت أعلى من المتوسط فى لعب ألعاب الفيديو يمكن أن يساعد فى تعزيز ذكاء الأطفال.

وفى هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن باحثون من معهد كارولينسكا فى السويد أجروا عدة اختبارات على أكثر من 5000 طفل فى الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا، لقياس قدراتهم العقلية والمعرفية.

تأثير الألعاب على الأطفال

وسأل مجرو الدراسة الأطفال وأولياء أمورهم عن مقدار الوقت الذى يقضونه فى مشاهدة التلفزيون ومقاطع الفيديو ولعب ألعاب الفيديو والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعى، وبعد ذلك تابع الباحثون مع الأطفال بعد ذلك بعامين، وطُلب منهم إعادة الاختبارات النفسية.

وكانت النتائج مدهشة حقا، فقد أظهرت أن أولئك الذين لعبوا ألعابًا أكثر من المتوسط زاد ذكاءهم بنحو 2.5 نقطة، أكثر من المتوسط بين القياسين، ولم يلاحظ أى تأثير إيجابى أو سلبى لمشاهدة التلفزيون، أو وسائل التواصل الاجتماعى.

وعلى صعيد متصل، قال توركل كلينجبيرج، أستاذ علم الأعصاب الإدراكى فى قسم علم الأعصاب بمعهد كارولينسكا: أن الطفل الذى كان ضمن أعلى 17% من حيث عدد الساعات التى قضاها فى إجراء محاولات اللعب زاد معدل ذكائه بنحو 2.5 نقطة أكثر من الطفل العادى على مدى عامين.