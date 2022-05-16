بتفهم النكت والهزار.. جوجل تطور خوارزميات جديدة

جدة - نرمين السيد - خوارزميات بتفهم النكت والهزار

وتستطيع الخوارزميات الجديدة من جوجل من إدراك وتفسير المغزى الساخر من الدعابات وما نطلق عليه (الهزار)، دون تدريب مسبق لها على هذا الأمر، وفقًا لموقع (سى نت دوت كوم).

وقالت جوجل أن الخوارزميات الجديدة التى قامت بتطويرها أصبحت قادرة على تفسير كافة الدعابات الجديدة والتفاعل معها، وذلك بعد تلقيها دعابتين فقط.