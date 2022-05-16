لا تفكر فى الاقتراض منهم.. أكثر 3 أبراج حبًا للمال

جدة - نرمين السيد - هناك بعض الأبراج الفلكية تعشق المال عن غيرها من الأبراج الأخرى لعل أبرزها (الجوزاء والسرطان والجدى)، لذلك لا تحاول الاقتراض منهه أو حتى التعامل معهم فيما يخص المال، بحسب موقع (الأبراج).





أكثر 3 أبراج عشقًا للمال الجوزاء يعتبر مواليد برج الجوزاء من الشخصيات العاشقة للمال، حيث يجمع المال من أجل الترفية عن نفسه، وإقامة مشروعات خاصة به. السرطان مواليد برج السرطان من الشخصيات العملية، والتى دائمًا ما تبحث عن الأمان فى حياتها، ولهذا يعتبر المال وسيلة هامة بالنسبة لهم لتحقيق ذلك. الجدى يعد الجدى من الأبراج التى تعشق المال، فلا يقوم بشئ بدون مقابل.

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