مجمع البحوث الإسلامية: هذه الأفعال مستحبة عند خسوف القمر

جدة - نرمين السيد - وقال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إنه هناك أفعال مستحبة عند خسوف القمر.
وأوضح مجمع البحوث الإسلامية إنه عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلى رسول الله ﷺ فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع فى الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
وأشار مجمع البحوث إلى أن القراءة فى صلاة الخسوف جهرًا لورود الخبر عن عائشة رضى الله عنها جهر النبى ﷺ فى صلاة الخسوف.
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