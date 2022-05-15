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جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أماكن وتوقيتات الخسوف الكلى، حيث إن الخسوف شبه ظلى يكون فى الساعة الثالثة و32 دقيقة فجرا، بينما يكون الخسوف الجزئى فى الساعة الرابعة و27 دقيقة فجرا.
فيما، شملت أماكن الخسوف الكلى، قارة أوروبا، وقارة إفريقيا، وقارة آسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والمحيطان الأطلنطى والهندى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أماكن وتوقيتات خسوف القمر الإثنين 16 مايو 2022 (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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