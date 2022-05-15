أماكن وتوقيتات خسوف القمر الإثنين 16 مايو 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أماكن وتوقيتات الخسوف الكلى، حيث إن الخسوف شبه ظلى يكون فى الساعة الثالثة و32 دقيقة فجرا، بينما يكون الخسوف الجزئى فى الساعة الرابعة و27 دقيقة فجرا.

فيما، شملت أماكن الخسوف الكلى، قارة أوروبا، وقارة إفريقيا، وقارة آسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والمحيطان الأطلنطى والهندى.