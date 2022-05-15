باب المريخ.. جدل على السوشيال ميديا بسبب بوابة منحوتة على سطح الكوكب الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأثارت الصور المتداولة ضجة كبيرة على (السوشيال ميديا) بعد أن نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على موقعها الرسمى، ومن ثم تم نشرها على نطاق واسع من قبل مستخدمين.

وأوضحت ناسا أنه تم التقاط هذه الصور بواسطة الروبورت كورتيسى، من على سطح كوكب المريخ فى 7 من مايو الجارى، لافتة إلى أنه لم يتم التعرف على حقيقة التكوين الموجود على سطح المريخ حتى الآن.