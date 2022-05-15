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جدة - نرمين السيد - وأثارت الصور المتداولة ضجة كبيرة على (السوشيال ميديا) بعد أن نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على موقعها الرسمى، ومن ثم تم نشرها على نطاق واسع من قبل مستخدمين.
وأوضحت ناسا أنه تم التقاط هذه الصور بواسطة الروبورت كورتيسى، من على سطح كوكب المريخ فى 7 من مايو الجارى، لافتة إلى أنه لم يتم التعرف على حقيقة التكوين الموجود على سطح المريخ حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باب المريخ.. جدل على السوشيال ميديا بسبب بوابة منحوتة على سطح الكوكب الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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