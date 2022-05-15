جدة - نرمين السيد - أوضح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أنه تم التلاعب بمستخدمى تويتر عن طريق خوارزمية الجدول الزمنى فى الموقع، الأمر الذى أدى إلى استجابة جاك دورسى، المؤسس والرئيس التفيذى السابق للمنصة.





وأكد ماسك فى تغريدة له على ضرورة استبدال الجدول الزمنى الافتراضى للمنصة، الذى يعرض الغريدات بناءً على اهتمامات المستخدمين والشعبية، وفقًا لما نشرته (العربية). وكشف الرئيس التنفيذى لشركة تسلا أنه يتم التلاعب بالمستهدم بواسطة الخوارزمية بطريقة لا يتم إدراكها، وطلب إيلون ماسك من المستخدمين إصلاح الجدول الزمنى أحدث التغريدات من خلال النقر على النجمة فى أعلى يمين الشاشة. ورد جاك دروسى، مؤسس تويتر، قائلًا إن الوظيفى كانت وسيلة لإطلاع المتابعين على الأخبار الشائعة، وهذا الأمر يمكن تغييره بسهولة، لافتًا إلى أنه تم تصميم الوسيلة لتوفير الوقت عندما تكون بعيدًا عن التطبيق لفترة طويلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التلاعب ببيانات المستخدمين.. اشتعال الحرب بين ماسك ودروسى على تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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