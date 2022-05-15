واتساب يختبر ميزة جديدة تسهل من البحث فى رسائل الدردشة

جدة - نرمين السيد - ويختبر التطبيق "واتساب" الخاصية الجديدة لطرحها لحسابات الأعمال، والتى ستتيح لهم إدارة الدردشات المتعددة بكفاءة أكبر.

وتوفر الخاصية الجديدة عوامل تصفية للدردشات بجميع إصدارات تطبيق الأعمال من واتساب على أندرويد وiOS، بالإضافة إلى إصدار سطح المكتب من الخدمة، وفقا لموقع "indianexpress".

وتساعد "فلاتر الدردشة" المستخدمين فى سهولة العثور على الدردشات بطريقة أسرع، من خلال تسهيل عملية البحث عن الدردشات غير المقروءة وجهات الاتصال والأرقام غير المخزنة كجهات اتصال والمجموعات.

وسيؤدى تحديد أحد هذه الخيارات إلى إظهار تلك الدردشات فقط على شاشة المستخدم، مما يساعد فى التنقل بشكل أسرع بين آلاف من الدردشات التى تصل قد تصل إلى هذه الحسابات يوميا.

ويتم الاستفادة من تلك الميزة من خلال الضغط على زر الفلتر الذى يكون مرئيا فى حسابات الأعمال عند النقر على شريط البحث على سطح المكتب.