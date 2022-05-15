نشر طاقة الحزن.. تأثير ظاهرة خسوف القمر على النفسية

جدة - نرمين السيد - وأشارت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إلى أن ظاهرة خسوف القمر الكلى، أو ما تسمى بـ "قمر الدم"، تتسبب فى نشر طاقة من الحزن والتعاطف.

وقالت عبير فؤاد فى منشور عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أن ظاهرة الخسوف تأتى متنافرة مع كوكب زحل، مما ينتج عنها نشر طاقة حزن أو تشاؤم أو إحباط أو إحساس بالذنب أو شعور بالوحدة.

كما يتسبب الخسوف فى شعور البعض بالمعاناة بسبب المسؤوليات الثقيلة، أو تأخير الأعمال، أو النقد السلبى أو الخسائر، كما يكون هناك ضغط من رؤساء في العمل.

وتابعت قائلة: "كما أن الخسوف يأتى مصحوبا باقتران الشمس مع نجم الغول الثابت وقد ينتج عن ذلك طاقة عنف".

ونصحت عبير فؤاد بالتحلى بالصبر بدءا من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، كما يجب التعامل مع الضغوط بنضج بالإضافة إلى تحمل المسؤوليات بشجاعة وجلد دون تقصير.

ولكن أضافت أن لذلك الخسوف جانب إيجابى بسبب تناغم القمر مع المريخ ونبتون وينتج عن ذلك طاقة تعاطف وتفهم، وروح ملهمة أو روح ابتكار، وتحمل للمسئولية، وقد يخفف ذلك من حدة الخسوف.