بـ 7 آلاف جنيه.. سونى تطرح سماعة جديدة بتقنية إلغاء الضوضاء

جدة - نرمين السيد - وتحمل سماعة سونى الجديدة اسم "Sony WH-1000XM5" والتى تتمتع بقدرتها على إلغاء الضوضاء مع منافذ ميكروفون.

وتعد سماعة "Sony WH-1000XM5" من أفضل سماعات الرأس، حيث تتمكن من قدرتها على المنافسة مع عدد من الشركات التى منها آبل، بسبب تصميمها المختلف ونقاوة صوتها وسعرها المناسب.

وتأتى باللون الأسود أو الأبيض الفاتح، وتتمتع الأخيرة بقدرتها الدقيقة على إخفاء مكان الأصابع والبقع بشكل أفضل من الطراز الأسود، بالإضافة إلى تكوينها من مادة مركبة من ألياف الكربون تعمل على تحسين حساسية التردد العالي للحصول على جودة صوت أكثر طبيعية.

ويبدأ سعر سماعة الرأس من سونى Sony WH-1000XM5 من 399 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 7 آلاف و300 جنيه مصرى، وستتوفر فى الأسواق بدءا من 20 مايو 2022.