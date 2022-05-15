شائعة إغماض أبو الهول لعينيه تثير شهية المصريين للإيفيهات (صور)

جدة - نرمين السيد - أبو الهول

وبدأ خلال الساعات الماضية تداول صور لتمثال أبو الهول وهو مغمض العينين، مما اندفع الكثير لمعرفة السر وراء تلك الصور.

حقيقة عين أبو الهول

ونفت جهات مسؤولة، وخبراء آثار الصور والمقاطع المتداولة مؤكدة أنها مجرد شائعات، استخدم مروجها الفوتوشوب لتغيير الشكل، كما كشف خبراء الآثار أن الزاوية التى تم التقاط الصور منها خاطئة بسبب الظل.

زوايا تصوير مختلفة لأبو الهول

تعليقات على عين أبو الهول

وحرص رواد السوشيال ميديا على نشر صور أبو الهول وهو مغمض العنين، حتى تصدر "أبو الهول" تريند تويتر.

وتفاعل مغردون تويتر مع هاشتاج "أبو الهول"، من خلال نشر صور له وبدأوا ينشرون تعليقات كوميدية ساخرة.

وقال المغردون: "بقالى 7000 سنة مفتح مستكترين عليا أغمض عينى"، "كان مطبق بقاله 7000 آلاف سنة"، "أبو الهول طفش وزهج"، "أبو الهول يغض بصره عن الأجانب".

ويعتقد البعض أن هناك علاقة بين إغماض أبو الهول لعينه وموعد الهلاك وفقا للأساطير الفرعونية، وسخر بعض المغردون منهم، قائلين: "أبو الهول إيه اللى من علامات الساعة ده انتو مش هتاخدوا فى ايد ابو عين واحدة خمس دقايق"، "امسكوا الناس اللي مصدقين إن أبو الهول غمض عينه عشان دول فى المستقبل هيبقوا أول ناس هتصدق الراجل أبو عين واحدة".