بعد تصدره التريند.. أحمد يونس فى بداية صباحك ومطرحك: استمتع بمود مختلف

جدة - نرمين السيد - وشوّق يونس متابعيه قبل بداية حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "ابتدى يومك وأسبوعك معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090.. واستمتع بمود مختلف جدا هيظبطلك اليوم".

وتصدر هاشتاج "صباحنا ومطرحنا مع يونس" تريند تويتر، وأعرب المتابعون عن سعادتهم وقالوا: "أستاذ الراديو"، "يونس أفضل اختيار فى الصباح"، "اصحى وفوق أحمد يونس دايما فوق".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.