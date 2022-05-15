تسريب معلومات خاصة.. اتهامات جديدة من تويتر لماسك

جدة - نرمين السيد - وكتب ماسك عبر منشور:"اتصل بى محامو تويتر للتو شاكين من أننى انتهكت اتفاقية عدم الإفشاء".
وقال ماسك سابقا إنه أوقف صفقة شراء Twitter مؤقتا، فى انتظار التحقق من أن الحسابات المزيفة فى الموقع تمثل أقل من 5٪ من الإجمالي.
وفى وقت لاحق، قال رجل الأعمال إن فريقه سيتحقق من 100 حساب عشوائى على تويتر من أجل تحديد عدد الحسابات المزيفة.
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