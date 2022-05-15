ماذا يرى المكفوفون؟

جدة - نرمين السيد - أولًا: هناك الكفيف منذ ولادته، وهذا لا يرى اللون الأسود كما يظن الكثيرين، حيث أن هذا الشخص عادة لا يملك إحساسًا آخر بالبصر، حتى يمكن مقارنته به، حيث يكون الأمر بالنسبه له هو العدم سواء.

ثانيًا: الشخص الذى كان يرى ثم فقد بصره نتيجة حادث أو سببًا آخر، حيث يرى بعضهم شرارات، ويرى البعض الآخر ظلام، ويرى آخرون أضواء أو ألوان وأشكال مختلفة، يمكن تفسيرها.

ثالثًا: الأشخاص الذين لديهم القدرة على إدراك الضوء، لا يمكنهم تكوين آيًا من الصور الواضحة.